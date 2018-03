Digitalstrom von Aizo: Flexible Haussteuerung

Das Nachrüstsystem Digitalstrom der Aizo AG bietet jede Menge Möglichkeiten zur Haussteuerung, muss aber vom Elektriker installiert werden. Wir zeigen, wie die Installation von Digtalstrom funktioniert und was sich damit steuern lässt.

© Digitalstrom Digitalstrom

Digitalstrom: Erster Eindruck

Das Haussteuerungssystem mit dem eingängigen Namen ist für die Installation durch Elektriker beziehungsweise Fachfirmen ausgelegt. Zur Kommunikation nutzt es ein Modulationsverfahren über die Stromleitung, ähnlich dem Powerline-Standard.

Der "Digitalstrom-Server" ist ein Modul, das auf der sogenannten Hutschiene im Sicherungskasten eingesteckt wird und hier mit verschiedenen Interfaces und/oder einem Verbrauchszähler ("Digitalstrom-Meter") kombiniert werden kann.

Die Anbindung an den heimischen Router erfolgt ebenfalls übers Stromnetz und über eine Interface-Box, die neben dem Router aufgestellt wird.

Als weitere Besonderheit setzt Digitalstrom auf spezialisierte Lüsterklemmen, die innerhalb der zu steuernden Geräte oder an Schaltern und Steckdosen installiert werden müssen. Da die am 230-Volt-Stromnetz hängen, muss auch diese Installation auf jeden Fall ein Elektriker durchführen.

Diese "Digitalstrom-Klemmen" sind je nach Funktion farbig gekennzeichnet: Gelbe Klemmen dimmen Licht, graue schalten elektrische Verbraucher, grüne sind für Zugangsfunktionen wie Klingeln oder Fenster- und Türöffner gedacht, rote für Sicherheitsfunktionen wie Bewegungsmelder oder Alarmanlagen. Außerdem gibt es schwarze "Joker-Klemmen", die sich für Sensoren wie Wetter- oder Rauchmelder programmieren lassen.

Der Digitalstrom-Server bietet zur Programmierung eine attraktive Weboberfläche. Zusätzlich gibt es eine iOS-App, eine für Android soll folgen.

Die Stärke des Systems liegt in seiner Flexibilität: So kann der Bewohner am Lichtschalter durch mehrfaches Drücken ganz unterschiedliche Funktionen oder Szenarien auslösen.

© Digitalstrom Attraktive Oberflächen: Web-Interface und App des sehr flexiblen Nachrüstsystems sind schön gestaltet und bieten viele Funktionen. Installation und Programmierung erfordern jedoch den Einsatz eines (teuren) Profis.

Digitalstrom: Ausstattung

+ cleveres, sehr vielseitiges Konzept+ Kommunikation übers Stromnetz- App derzeit nur für iOS- in der Summe recht teuer

Digitalstrom: Bedienung

+ Steuerung über Web-Interface oder App+ Einbindung vorhandener Schalter- Installation nur durch Elektriker- zum Teil überfrachtete Bedienung

