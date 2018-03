Die besten Smartphones bis 200 Euro Smartphones bis 200 Euro: Der Testsieger

© Hersteller Smartphones bis 200 Euro: Samsung Galaxy J3 (2017) Duos, Huawei Y7, Honor 6X

Wer für sein nächstes Smartphone nicht mehr als 200 Euro ausgeben will, hat derzeit eine breite Palette an Geräten zur Auswahl: Unter den besten zehn in dieser Preisklasse finden sich Displaygrößen von 4,7 bis 5,5 Zoll.



Bei der verwendeten Software-Plattform dominiert allerdings Google: Alle Smartphones arbeiten mit Android. Die besten zehn Smartphones bis 200 Euro kommen von sechs verschiedenen Herstellern.

In der Preisklasse unter 200 Euro zu beachten

Generell sollte man in dieser Preisklasse wissen, was einem wichtig ist, denn ohne Kompromisse geht es nicht. Wer eine wirklich gute Handy-Kamera will, muss meist immer noch mehr ausgeben, ansonsten sollte man die Kandidaten genauer prüfen: Teilweise sind Ausdauer und Empfang recht schwach. Wer vor allem in schlecht versorgten Gegenden unterwegs ist und das Smartphone häufig in der Hand hat, findet aber auch Geräte mit hervorragender Sende- und Empfangsqualität.

Bei den älteren Modellen muss man häufig bei der Ausstattung Abstriche machen. LTE für schnelles Internet haben mittlerweile fast alle an Bord. Einen Fingerabdrucksensor findet man auch immer häufiger und auch Full-HD-Displays kommen teilweise schon in dieser Preisklasse vor. Wer viele Apps installieren will, sollte auf einen möglichst großen internen Speicher achten. Wer das Smartphone als Musicplayer nutzen will, braucht einen erweiterbaren Speicher. Und bei den älteren Android-Modellen wird es womöglich keine Updates auf die nächsten Versionen geben. Es gibt aber auch einige recht aktuelle Smartphones, die es in die Top 10 bis 200 Euro geschafft haben.

Die Top 10 bis 200 Euro im Überblick

In der Galerie finden Sie alle Geräte der Top 10 Smartphones bis 200 Euro. Lassen Sie sich nicht verwirren: Manchmal teilen sich mehrere Geräte punktgleich die Plätze. Durch die Testreform im Frühjahr 2017 haben sich außerdem bei einigen älteren Modellen die Punktwerte gegenüber dem ursprünglichen Test verringert. Auf der zweiten Seite stellen wir den Testsieger näher vor.

Galerie Vergleichstest Top 10: Smartphones bis 200 Euro Die zehn besten Smartphones bis 200 Euro im Überblick. Mit dabei sind das Honor 6X, das Samsung Galaxy J3 (2017) und das LG X Power 2.

Android-Tipp: Versionsnummer ermitteln Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH So finden Sie heraus, welche Version des Betriebssystems auf Ihrem Android-Smartphone installiert ist.

