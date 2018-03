Schlaftracking-App: Sleep Better

© Weka/Archiv Sleep Better

Sleep Better ist eine Schlaftracking-App von Runtastic. Sie zeichnet die Schlafdauer und Schlafphasen über die Nacht hinweg auf, wozu sie die im Smartphone verbauten Sensoren auswertet. Während der Messung muss das Handy also neben dem Kopfkissen liegen. Sie fühlen sich nach dem Aufstehen oft abgeschlagen? Dann hilft vielleicht der in die App integrierte Schlafphasenwecker. Dabei wird ein Weckzeitraum vorgegeben, innerhalb dessen die App einen in einer Leichtschlafphase sanft aus dem Schlaf holen soll. Dies funktioniert erstaunlich gut, obwohl die App tendenziell eher zu Beginn des eingestellten Weckzeitraumes weckt.

Neben einem Schlafphasendiagramm berechnet die App die Schlafdauer, die Einschlafzeit und gibt die Schlafeffizienz an. Daraus lassen sich Rückschlüsse über die Qualität des Schlafes ziehen. Im Test stimmte die persönliche Empfindung über die Schlafqualität mal mehr, mal weniger überein – sie wird eher etwas zu hoch angesetzt. Die Einschlafdauer misst die App jedenfalls recht akkurat.

Praktisch ist, dass man seine Gewohnheiten wie Sport, Kaffee- und Alkoholkonsum für jeden Tag angeben kann. Wer mag, hält seine Träume in einer Notiz fest, um eventuelle Korrelationen zu entdecken. Im Statistikbereich fasst die App alle Nächte zusammen, wobei eine Sortierung nach Monat oder Woche den Überblick erleichtert. Für eine differenziertere Darstellung muss man jedoch zur Premium-Version für 1,99 Euro greifen, die es zudem erlaubt, den Weckzeitraum besser anzupassen und mehr Wecktöne bietet. Auch Erkenntnisse über die Einflussfaktoren bietet nur die Premium-Version.

Die Aufzeichnungen sind relativ zuverlässig. Es wäre jedoch schön, wenn sich das Schlafdiagramm vergrößern ließe. So kann man schwer sagen, wann genau man wach gewesen sein soll.​

