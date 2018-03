© Artur Marciniec - Fotolia.com Kopfhörer machen Musikgenuss noch intensiver - doch für das Zuspielen der Songs gibt's zahlreiche Möglichkeiten.

Musik aus dem Netzwerk, ein schier unerschöpfliches Reservoir von Titeln, und das alles ohne die Wohnzimmer-Schränke mit Tonträgern vollpacken zu müssen: Die neue Streaming-Welt ist verlockend und kann den Weg freimachen für grenzenlosen Musikgenuss.

Doch vor dem Hegen, Pflegen und Hören der eigenen Musiksammlung hat der HiFi-Gott die Planung gesetzt: Damit man nicht unnötig Zeit, Geld und Nerven investiert, sollte man sich vorher genau überlegen, wie viel Musik man in welcher Qualität mit welcher Steuerung in welchem Raum haben möchte. Und die Hardware genau an die Bedürfnisse anpassen.

Von D/A-Wandler über Musikserver bis Streamingdienst - sieben exemplarische Lösungen, wie Sie Musik zu Gehör bringen können, stellen wir in unserem Grundlagen-Ratgeber zum Musikstreaming auf den folgenden Seiten vor.

