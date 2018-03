Nokia Serie 40 Browser

Der Browser, den Nokia seinen Serie-40-Geräten mitgibt, erlaubt nur beschränkten zugriff auf Internet-Inhalte.

Anzeige

© Archiv

Für echte HTML-Seiten ist der auf S40-Handys fest vorinstallierte Browser eigentlich nicht vorgesehen. Und mit Websites, die aus verschiedenen Frames bestehen, kommt er nicht zurecht. Dennoch lassen sich selbst komplexe Seiten öffnen, die Internet-Seite von connect etwa zeigte das 5610 im Test an. Ein Vergnügen ist aber auch das nicht unbedingt. Zum einen meldet das Handy häufig einen vollen Speicher und versagt danach den Dienst. Zum anderen ist die Darstellung etwas unübersichtlich. Der Grund: Dem Layout der meisten Websites liegt eine Tabellenstruktur aus Zeilen und Spalten zugrunde. Der S40-Browser macht daraus eine Liste, die die Spalten untereinander aufführt. So muss man oft mit einer ellenlangen Listen kämpfen: Bietet die Webseite etwa eine linke Randspalte, muss man ewig scrollen, um die gesuchten Inhalte in der mittleren Spalte zu erreichen. Die Bedienung hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck: Zwar kann man die Schriftgröße so einstellen, das sich Text gut lesen lässt, und Bilder wie bei allen Browsern abschalten. Doch sind die Wege zu den Optionen teils sehr lang. Wer sich mit fürs Handy optimierten Seiten nicht begnügen will, installiert besser den Opera-Browser.

Funktionalität ++Bedienung +++connect-Urteil +++

Anzeige

Mehr zum Thema Hintergrund: Elektrosmog Wie gefährlich ist Handystrahlung? Ist die Angst vor Mobilfunkstrahlung gerechtfertigt? Drohen Langzeitfolgen durch Handynnutzung?

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Technik in hohen Temperaturen So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Hitze Auch Ihrem Handy, Smartphone, Tablet oder Notebook setzt die Hitze zu. Wir zeigen wie Sie Ihre mobile Technik in den heißen Monaten schützen.

Handy-Recycling So wertvoll sind alte Handys und Smartphones Millionen von alten Handys und Smartphones verstauben in Schubladen. Dabei enthalten die Geräte wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Abo-Abzocke und Tarif-Tücken Diese Kostenfallen sollte jeder Smartphone-Nutzer kennen Wer am Smartphone nicht aufpasst, wird schnell abgezockt. Wir verraten, auf welche Abzocke-Tricks und Tarif-Fallen Sie achten müssen.