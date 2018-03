Nokia Serie 60 Minimap

Seit 2006 stattet Nokia seine Serie-60-Modelle mit dem Minimap-Browser aus, im Test trat ein N95 mit der neuesten Version an.

Der Minimap-Browser kann HTML-Inhalte sowie Java-Script und Ajax-Funktionen ausführen. Im Klartext: Der Webbrowser stellt so gut wie alle Webinhalte dar, inklusive dynamischer Navigationselemente - und zwar so, wie Sie es vom PC gewohnt sind. Lediglich Flashseiten bereiten ihm Probleme, was allerdings für fast alle Browser im Test gilt. Der Minimap-Browser zeigt sie immerhin gelegentlich in Fragmenten an, doch generell sollte man Flash-Seiten mit dem Handy meiden. Flash-Lite-Inhalte kann der aktuelle Minimap dagegen wiedergeben. Zum Erkunden einer Seite dient ein richtiger Mauszeiger, der mit der Navitaste bewegt wird. Bei schnellem Scrollen wird eine kleine Übersicht über die komplette Seite und dort der Ausschnitt gezeigt, den man gerade sieht; das sorgt für guten Überblick über große Seiten. Das Optionsmenü ist gut gegliedert und klar bezeichnet, sodass sich auch ohne Vorkenntnisse die nötigen Einstellungen vornehmen lassen. In der neuesten Version des Browsers lassen sich zudem Webseiten speichern, wobei die Lesezeichen wie beim PC mit kleinen Icons versehen werden. Trotz der Abstriche: Wer ein Serie-60-Handy kauft, bekommt einen der derzeit besten Browser.

