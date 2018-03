samsung sgh-u700

Samsungs U700 ist ein Verkaufsrenner und als Allrounder kein wirklicher Fotoprofi, doch eine 3-Megapixel-Kamera bietet auch dieses extrem flache Gerät.

Die Linse ist bei geschlossenem Slider gut geschützt. Hält man die Kamerataste rechts am Gehäuse gedrückt, erscheint nach gut drei Sekunden das Sucherbild. Ob man das Gerät hochkant oder im Querformat hält? Das U700 kann sich selbst nicht entscheiden: Die Icons rund ums Display, die über die aktuellen Einstellungen informieren, und die beschrifteten Softkeys zeigen in verschiedenen Richtungen. Zudem ist manche Einstellungsoption zu lang geraten, etwa der "Kamera-Schnzgr." Der flache Slider verfügt über einen zuverlässig arbeitenden Autofokus. Auch ohne Makromodus kommen Sie damit bis auf wenige Zentimeter ans Motiv heran.

Wie beim G600 fehlt es den Bildern ein wenig an Farbe. Ansonsten ist die Bildqualität nicht schlecht, bleibt aber hinter der der 5-Megapixler klar zurück. Die Auflösung liegt gar nicht so weit darunter, allerdings zeigen die Aufnahmen in dunklen Bereichen schnell ein Rauschen. Zudem ist das U700 für Schnappschüsse etwas zu langsam: Das Auslösen mit Autofokus dauert rund zwei Sekunden, und auch wenn selbiger bereits gearbeitet hat, beträgt die Verzögerung noch über eine halbe Sekunde. Auch sollte die Umgebung ausreichend hell sein, denn die kleine LED leuchtet kaum einen Meter weit. Da überzeugen die 3-Megapixel-Handys von Sony Ericsson mehr.

Ein Original-Testfoto finden Sie unten im Downloadbereich unten.

Bildqualität: + + + Foto-Handhabung. + +Kamera-Ausstattung: + + +connect Kamera-Urteil: + + +

