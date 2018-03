Indoortest

Messungen in geschlossenen Räumen

In ausgesuchten Restaurants wurde überprüft, wie gut die Netzbetreiber geschlossene Räume versorgen. Die Möglichkeit im Biergarten zu arbeiten ist - WLAN hin, UMTS her - in Deutschland selten eine echte Alternative. Von daher war es interessant, auch in geschlossenen Räumen zu messen, wie es um die UMTS- und HSDPA-Versorgung gestellt ist.

© Archiv Konzentriert: Ein P3-Solutions-Spezialist beim Messaufbau.

Hierzu wurden in allen Städten des Drivetests Innenstadt-Restaurants ausgesucht, in denen Datenübetragungsraten gemessen wurden. Zugegeben, ein Restaurant liegt meist im Erdgeschoss, das Hotelzimmer, in dem der Geschäftsreisende seine E-Mails beantwortet, häufig deutlich höher und damit näher am und im günstigeren Winkel zum Sendemast. Zudem kann ein Restaurant kaum als repräsentativ für eine ganze Stadt gewertet werden.

Kurzum: Diese Messungen stellen bestenfalls einen Schnappschuss der Indoor-Situation in Deutschland dar, eine Bewertung verbietet sich so von selbst.

© Archiv Unter Vorbehalt: Die gemessenen UMTS-Datenraten bei imap.

Doch auch ohne selbige bestätigt sich die Binsenweisheit, dass UMTS bei der Indoor-Versorgung Probleme hat. Denn der Unterschied, der zwischen T-Mobile und Vodafone auf der einen Seite und E-Plus und O2 auf der anderen Seite,unter optimalen Bedingungen besteht, wird durch den Gang nach innen deutlich verstärkt. Daher sollten Datennomaden bei der Wahl ihres Service-Providers besonders aufpassen und zu einer D-Netz-Karte greifen.

