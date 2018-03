Android Auto, Apple CarPlay und Mirror Link im Test

© Carplay / MirrorLink / Android Auto Um das Smartphone im Auto optimal nutzen zu können, kann man je nach Smartphone zu Apples CarPlay, Android Auto oder MirrorLink greifen.

Lange Zeit wollten Smartphone und Auto nicht so recht zusammenkommen. Das wollen Apple Car-play, Googles Android Auto und Mirrorlink ändern. Das Trio ermöglicht theoretisch die Nutzung von Apps auf dem großen Display im Auto und soll dank spezifischer Oberflächen sowie Sprachsteuerung für den Einsatz im Fahrzeug besonders gut geeignet sein. Damit läuft der Nutzer auch nicht Gefahr, in Konflikt mit den Ordnungshütern zu kommen.



Dieses Konzept kommt offenbar gut bei der Kundschaft an – und so bieten immer mehr Autohersteller und Anbieter von Nachrüstradios entsprechende Schnittstellen in ihren Produkten an. Während viele Marken der Volkswagengruppe wie VW, Seat und Skoda in ihren Modellen gleich alle drei Lösungen einsetzen, vertraut BMW aktuell ausschließlich auf Apple Carplay.

Von einer kompletten App-Nutzung kann in der Praxis, soviel sei bereits verraten, nicht die Rede sein – diese ist durch die Bank stark beschnitten. Dafür überzeugen die webbasierten Sprachsteuerungen von Apple und Google, die die teuren Lösungen vieler Autohersteller alt aussehen lassen. Lesen Sie, wie sich das Trio im Detail geschlagen hat.



© Kenwood Der Kenwood DMX7017DABS.

Perfekter Spielpartner: Kenwood DMX7017DABS

Die Funktionalität von Android Auto und Apple Carplay haben wir mit dem Kenwood DMX7017DABS für 499 Euro getestet. Das 2-DIN-Modell ist ein sogenannter Moniceiver und mit einem 7 Zoll großen Display, Bluetooth, einer Leistung von 4 x 50 Watt und einem Empfänger für UKW sowie modernem Digitalradio DAB+ ausgestattet.

Ein Verlängerungskabel für den rückseitigen USB-Anschluss, um ein Smartphone anzuschließen, und ein Mikrofon für die Sprachsteuerung werden mitgeliefert. Im Test glänzte das Kenwood mit problemloser und schneller Bedienung sowie gutem Sound



