Von wegen Billigheimer - beim Service lässt der Discount-Pionier nichts anbrennen.

Ein Mobilfunk-Discounter ist zwar günstig, kann aber nicht mit Service dienen? Bei Simyo trifft das nicht zu. So sind die Damen und Herren, die für die E-Plus-Billig-Marke in der Helpline sitzen, von der ganz schnellen Truppe. Im Schnitt meldeten sich die Mitarbeiter schon nach 40 Sekunden und wiesen auch keine allzu großen Wissenslücken auf. In Sachen SIM-Lock und Rufnummernmitnahme gaben die Berater souverän alle relevanten Infos durch - und zwar sehr entgegenkommend und kundenorientiert. Nicht wie mancher werte Kollegen der etablierten Mobilfunkbetreiber, die den Kunden vor allem schnell aus der Leitung schmeißen wollten. Nur bei der Hardware mangelt's an Fachwissen. So behaupteten bei einer Frage zwei von drei Beratern, dass man eine MMS nicht an eine E-Mail-Adresse verschicken könne. Kann man doch. Dafür sind die Simyo-Leute in Sachen Datentransfer sehr gut gebrieft: Sie konnten die GPRS-Geschwindigkeit für Datenübertragung nennen, wiesen darauf hin, dass Simyo noch kein UMTS unterstützt und wussten auch über ihren neuen Datentarif bestens Bescheid. Ein Berater rechnete der Anruferin sogar vor, wie viele WAP-Seiten oder E-Mails man mit 1 Megabyte für 24 Cent abrufen kann. Alles in allem ein guter Auftritt. Die Kosten von 49 Cent vom Handy aus sind aber happig.

connect-Urteil: gut (189 Punkte)

