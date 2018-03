sony ericsson k810i

Etwas schlanker, andere Optik: Das K810i entspricht Ausstattungsseitig dem noch immer erfolgreichen K800i.

Die Vorgänger des K850i arbeiten noch mit einem 3,15-Megapixel-Sensor. Ansonsten gilt auch hier: Sony Ericsson gibt sich viel Mühe, die Kamera in jeder Lage schnell und zuverlässig nutzbar zu machen. So bietet schon dieses Modell einen Blitz. Der ist zwar nicht ganz so kräftig wie beim K850i, Motive bis knapp zwei Meter Entfernung lassen sich damit aber ausleuchten. Die Abdeckung über der Linse ist beim K810i besser ins Gehäuse integriert, das Handy dadurch etwas schlanker. Zudem kann man über die Tastatur Blitz oder Selbstauslöser aktivieren, spezielle Icons weisen auf die Funktion der Zifferntasten hin.

Die Auslöseverzögerung liegt bei knapp zwei Sekunden und selbst bei aktiviertem Sportmodus lässt sich der Wert nur auf rund eine Sekunde drücken - Schnappschüsse sind also kaum möglich. Allerdings speichert das Handy die Aufnahmen flotter als die meisten 5-Megapixler, die Kamera ist also schneller wieder startklar. Auch hier greift der BestPic-Modus: Er schießt, sobald der Autofokus Vollzug meldet, in schneller Folge neun Fotos, aus denen man sich anschließend die besten aussuchen kann. So bekommt man auch in turbulenten Situationen das gewünschte Motiv aufs Bild. Die Bildqualität gefällt und entspricht der des K800i.

Ein Original-Testfoto finden Sie unten im Downloadbereich unten.

Bildqualität: + + + Foto-Handhabung: + + + +Kamera-Ausstattung: + + + +connect Kamera-Urteil: + + + +

