Einen deutlichen Sprung nach vorn legte auch Talkline hin: Letztes Mal noch Letzter, landen die Elmshorner diesmal auf Platz vier.

Da staunten die Tester nicht schlecht: Die Talkliner schienen sich geradezu nach Anrufen zu sehen, so schnell meldeten sie sich zur Stelle. Auch die Qualität der Aussagen hat sich verbessert: Stand hier beim letzten Test noch ein "ausreichend" als Ergebnis, kann Talkline nun ein "befriedigend" für sich verbuchen. Das ist natürlich nur zu begrüßen, zumal ein Service-Provider die Tarife aller Netzbetreiber im Portfolio hat - und eigene noch dazu. Da muss man als Mitarbeiter schon auf Zack sein, um nicht im Tarifwirrwarr unterzugehen. In Sachen Datennutzung gab's aber einige Lücken zu beklagen. So kam ein Hotliner bei der Frage, ob das Sony Ericsson K610i HSDPA unterstützt, böse ins Straucheln. Statt einer Antwort kam die Gegenfrage: "Was ist HSDPA?". Dann der Tipp: "Haben Sie Internet-Anschluss? Dann gehen Sie mal auf Wikipedia - da ist das gut erklärt".

Ein guter Tipp, doch teuer erkauft: Denn anders als bei den vier Netzbetreibern sieht's mit der Ausstattung der Hotline - sprich der Erreichbarkeit und den Kosten - eher mau aus: Anrufen kann man täglich zwischen 7 und 22 Uhr, damit kann man leben. Doch dass Bestandskunden über die Handykurzwahl bis zu 75 Cent pro Minute zahlen, ist frech. Zumal Interessenten, die bei der Festnetznummer anklingeln, mit zwölf Cent die Minuute klar die besseren Karten haben. Der Tipp für Talkline-Kunden ist also klar: Wenn möglich immer übers Festnetz anrufen. Unterm Strich geht die Leistung aber in Ordnung.

connect-Urteil: befriedigend (179 Punkte)

