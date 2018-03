The Phonehouse

Der Service-Provider musste diesmal etwas Federn lassen - vor allem bei der Kompetenz gibt's Handlungsbedarf.

Zog Phonehouse im letzten Test noch souverän an Netzbetreibern wie T-Mobile und E-Plus vorbei, gab's diesmal ein paar Abzüge in der Qualität der Aussagen: Bei der Frage nach den Festnetzalternativen scherten sich die Berater wenig um die Bedürfnisse der Tester und drängten unisono auf einen Vertrag mit einer Sprachflat der Netzbetreiber. Doch auch hier waren sie nicht überzeugend: Dass bei den Angeboten der D-Netz-Mogule der interne SMS-Versand inklusive ist oder die Festnetznummer für günstige Erreichbarkeit im Angebot enthalten ist, ließen sie unter den Tisch fallen. Auch beim Thema HSDPA konnten sich die Hotline-Mitarbeiter nicht mit Ruhm bekleckern. So gab sich eine Dame am anderen Ende der Leitung auf die Frage nach dem Datenturbo leicht genervt: "Da fragen Sie mich Sachen. Das ist wieder so eine Buchstabenfolge, die kenne ich nicht". Sprach's und verwies den Tester auf die Internetseiten von Vodafone oder E-Plus. Die Konkurrenz wird's freuen.

Doch Gegenbeispiele gab's auch genug: Zum Thema Abfrage des Restbudgets bei Minutenpaketen gab die Beraterin an, dass man mit dem Minutenzähler beim Handy die restliche Zeit prüfen könne. Sie wies aber auch darauf hin, dass man sich darauf nicht komplett verlassen könne - denn die erste Minute wird stets komplett abgerechnet, auch wenn man nach wenigen Sekunden auflegt. Guter Hinweis! Zu mäkeln gab's auch in puncto Schnelligkeit nichts: Hier zeigten sich die Münsteraner vorbildlich.

connect-Urteil: befriedigend (171 Punkte)

