Zwei SIM-Karten in einem Handy nutzen - dafür gibt es Dual-SIM-Smartphones. Wir zeigen Ihnen aktuell empfehlenswerte Mobiltelefone mit zweitem SIM-Steckplatz und sagen, worauf Sie bei der Auswahl achten sollten.

© mckaphoto / Fotolia.com Dual-SIM-Smartphone

Sie nutzen privat und geschäftlich unterschiedliche Mobilfunknummern, möchten aber nur ein Handy mitschleppen? Sie sind häufig im Ausland unterwegs und nutzen deshalb eine deutsche und wechselnde, internationale SIM-Karten? Für solche und ähnliche Fälle gibt es Dual-SIM-Handys. Sie bieten statt einem gleich zwei Einschübe für SIM-Karten.

Mit Ausnahme von Apple stellen alle großen Handy-Anbieter Dual-SIM-Geräte her. Wer also ein iPhone mit zwei SIMs ausrüsten möchte, guckt in die Röhre. Deutlich besser sieht die Versorgung für Android-Fans aus und auch bei den Windows-Phones gibt es eine ganze Reihe mit zweitem SIM-Steckplatz.

Grundsätzlich können Sie Ihr Dual-SIM-Handy nach ähnlichen Kriterien auswählen wie andere Smartphones auch. Displaygröße, Auflösung, Kameraqualität, Speicherplatz, Schnittstellen und Akkulaufzeit - worauf man eben Wert legt. Es gibt aber Aspekte, die bedürfen näherer Betrachtung.

Unterschiedliche Dual-SIM-Arten

Nach unserer Einschätzung verfügen die meisten Dual-SIM-Smartphones nur über eine Sende-Empfangseinheit. Über ein spezielles, technisches Verfahren, das Zeitmultiplexing heißt, kann sich das Handy trotzdem mit beiden SIM-Karten gleichzeitig in die jeweiligen Netze einbuchen. Sobald Sie ein Gespräch führen, sind Sie auf der anderen Nummer aber nicht mehr erreichbar und auch die möglicherweise über die zweite Karte laufende Internet-Verbindung wird getrennt. Mit einer Rufumleitung, die bei Unerreichbarkeit greift, können Sie die Gespräche, die Sie in dieser Zeit verpassen würden, aber auf die Nummer der aktiven SIM-Karte umleiten. Dort klopft der Anrufer dann an. Je nach Vertrag kann die Rufumleitung aber Kosten verursachen. Manche Geräte richten die Rufumleitung auf der zweiten SIM-Karte automatisch ein, sobald Sie die erste Karte nutzen, und löschen sie anschließend wieder.

Auf Handys mit einer zweiten Sende-Empfangseinheit sind Sie - Empfang vorausgesetzt - immer auf beiden Rufnummern erreichbar, auch während eines Gespräches. Was nach unserem Stand bei keinem Gerät funktioniert sind Telefonkonferenzen unter gleichzeitiger Nutzung beider Rufnummern. Auch die Internetverbindung können Sie immer nur über eine der beiden Karten herstellen. Eine Möglichkeit zur Bündelung gibt es nicht.

Mit Angaben zur Zahl der Sende-Empfangseinheiten halten sich die Hersteller durch die Bank weg zurück. Anhand der Beschreibung der Möglichkeiten der Dual-SIM-Funktion in Testberichten lässt sich aber abschätzen, wie viel Flexibilität ein Gerät bietet.

Am Rande: Richtig gut gefällt uns der Bedienkomfort des Windows-Smartphones Lumia 640 Dual-SIM. Sie können dem Startbildschirm für jede SIM-Karte eine so genannte Kachel hinzufügen. Auf diesen Kacheln sehen Sie die verpassten Anrufe, neue SMS und durch Antippen lässt sich ein Anruf beziehungsweise eine SMS über die entsprechende SIM-Karte starten. Bei anderen Dual-SIM-Geräten mit Windows-Betriebssystem dürfte das genauso funktionieren.



Galerie Zwei SIM-Karten, ein Handy Galerie: Dual-SIM-Handys und -Smartphones Sie wollen zwei SIM-Karten mit nur einem Handy nutzen? Wir zeigen in der Galerie die derzeit erhältlichen Handys und Smartphones mit…

Die zweite SIM belegt oft den SD-Card-Slot

Bei günstigeren Dual-SIM-Geräten lässt sich der SD-Card-Slot häufig nicht ohne Einschränkungen nutzen. Die Hersteller sparen nämlich mit einem simplen Kniff sowohl Kosten als auch Platz im Gerät: es gibt nur einen vollwertigen SIM-Schacht, der zweite ist eine Kombination aus SIM- und SD-Karten-Schacht. In der Produktbeschreibung taucht die Kombination häufig unter der Bezeichnung "Hybrid Dual-SIM" auf.

Wie man das Kind auch nennt, Sie können in diesem Fall entweder zwei SIM-Karten oder nur eine SIM-Karte und eine SD-Karte gleichzeitig betreiben. Sie müssen sich also von Fall zu Fall entscheiden, ob Sie Wert auf den zusätzlichen Speicherplatz oder die zweite SIM-Karte legen.

Top-Modelle oft nur als Import-Geräte

In Deutschland sind Dual-SIM-Handys weit weniger populär als in anderen Regionen, zum Beispiel in Asien. Deswegen bringen viele Hersteller ihre Top-Modelle hier erst gar nicht in den Handel. Sie sind dann nur als Import-Geräte erhältlich, deren Einkauf je nach Händler Nachteile mit sich bringt. Zum Beispiel kommen zum Online-Preis häufig noch Zollgebühren und Einfuhrumsatzsteuer hinzu.

Auch die komfortable Rückgabemöglichkeit binnen 14 Tagen nach Einkauf entfällt je nach Sitz des Händlers. Geht das Handy kaputt, können Sie es unter Umständen nicht in Deutschland reparieren lassen - selbst wenn der Hersteller hier eine Niederlassung betreibt. Stattdessen müssen Sie es zur ausländischen Niederlassung verschicken.

Halten Sie für Ihren Einkauf am besten nach einem deutschen Importeur Ausschau, denn dann entfallen die meisten dieser Nachteile. Bonus-Tipp: denken Sie bei der Bestellung auch an ein Ladegerät, das in deutsche Steckdosen passt, denn das liegt Import-Geräten normalerweise nicht bei.

Achten Sie bei Import-Geräten außerdem darauf, welche Funkstandards Ihr Traumgerät unterstützt. Insbesondere wenn Sie die derzeit schnellste Übertragungstechnik LTE nutzen möchten, ist das wichtig. Denn international werden unterschiedliche Funkfrequenzen für LTE eingesetzt. In Deutschland hat sich LTE auf den Frequenzen 800, 1.800 und 2.600 MHz (Telekom) beziehungsweise 800 und 2.600 MHz (O2, Vodafone) durchgesetzt. Bedient Ihr Wunschgerät diese Bänder nicht, bremst das Ihre mobile Internet-Verbindung aus.

